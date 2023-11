Die Opfer der neuen Mord-Vorwürfe: Eine 18- und eine 20-jährige Frau, außerdem ein kleines Mädchen (neun). Serien-Killer Fourniret hatte den Mord an dem Mädchen bereits 2020 in Haft gestanden – ohne Details zu nennen. Dafür reiche seine Erinnerung nicht aus, hatte er gesagt. Auch Ermittler können anschließend keine sterblichen Überreste finden. Für die Beihilfe an diesem und den anderen beiden Verbrechen will die französische Justiz jetzt seine Ex-Frau Olivier vor Gericht in Nanterre bei Paris zur Rechenschaft ziehen!

Lese-Tipp: Angst vor Serien-Killer in Schwäbisch Hall – gehen DREI Morde auf das Konto des Phantoms?

„Ich bedauere alles, was geschehen ist. All dies anzuhören, dass ...“, sagt Monique Olivier nach dem Vortrag der Anschuldigungen durch den Gerichtspräsidenten am Dienstag (28. November), ohne ihren Satz zu beenden. Das berichtet der Sender BFMTV. Als der Richter Experten zitiert, die Beteiligung an den Verbrechen habe ihr Spaß gemacht, schüttelt Olivier demnach den Kopf. „Ich habe Angst, allein zu sein. Ich bin die Einzige, der vor Gericht steht“, so die Angeklagte laut BBC.