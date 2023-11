Oft ist es in den Familien die Frau, die sich um all das kümmert, während ER kaum etwas damit zu tun hat. Aber wie sieht es aus, wenn man das mal umdreht? Jeanett und Jens haben es für uns ausprobiert. Was dabei herausgekommen ist, seht ihr im Video!

Mama Jeanett weiß, wie sich Mental Load anfühlt: „Ich muss eigentlich den ganzen Tag an alles denken, die Kinder zur Tagesmutter bringen, die ganzen Geburtstagsgeschenke, die Einkäufe für die Woche, die Tagesplanung und auch die Wochenplanung des Essensplans, Arzttermine durchgehend. Dann gehe ich selbst noch 30 Stunden arbeiten. Von A bis Z mache ich eigentlich alles.“

