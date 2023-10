Marco Bezzecchi stürzt kurz nach OP erneut: „Habe mir den Arsch verbrannt“

In Kurve 11 kam es zum Sturz: Bezzecchi flog von seiner Maschine, rutsche über die Fahrbahn und landete letztlich unsanft im Kiesbett. „Im Bemühen, meine Arme zu schützen, habe ich mir den Arsch verbrannt“, sagte er im Anschluss laut dem Portal motorsport-total. „Dann kam ich irgendwann im Kiesbett an und es war zum Glück alles okay.“ Er verletzte sich nicht – hatte aber echt Glück im Unglück.

Denn: Erst am vergangenen Sonntag hatte sich der Motorrad-Star aufgrund eines anderen Sturzes einer Operation am rechten Schlüsselbein unterzogen. Er erholte sich nur drei Tage, bevor er das Training wieder aufnahm. Zum GP in Indonesien kam er auf den letzten Drücker – lediglich eine Stunde vor Beginn der Trainingseinheit, in der er erneut stürzte.