Die Polizei Mannheim geht einem schlimmen Verdacht nach!

Nach einem Zeugenhinweis sucht die Polizei in Mannheim nach einem Säugling, der mutmaßlich in einem Waldstück in der Nähe des Strandbads ausgesetzt worden sein soll. Denkbar wäre auch, dass das Paar das Baby in den Rhein geworfen haben könnte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Gefunden wurde bis jetzt nur ein Schnuller.