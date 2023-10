„Ich liebe meine Teddys!“

Offiziell wohnt Hans-Dieter Gau alleine in seiner 3-Zimmer-Wohnung in Hamburg-Wandsbek. Doch wenn er die Tür öffnet, schauen einen tausende Knopfaugen an! Wie seine außergerwöhnliche Leidenschaft aus der Not heraus entstand, erzählt der stolze Teddy-Vater im Video.