Der Mann der Deutschen soll sich gerade im Sterben befunden haben – doch die Frau soll dem 73-Jährigen weder Erste Hilfe geleistet noch den Notruf gerufen haben. Stattdessen soll sie das Haus geputzt haben. Das bestätigt die Guardia Civil bei der spanischen Zeitung „Diario de Mallorca“.

Am Abend soll die 65-Jährige dann aber vermutlich selbst gemeldet haben, dass ihr Mann verstorben sei. Die Polizei fand die Leiche des Deutschen in einer Wohnung in der Calle Almirante Cervera in Can Picafort im Norden von Mallorca. teilt die Mallorca Zeitung mit. Das Paar soll auf der Insel gelebt haben.

