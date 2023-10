„Im Kindergarten können Kinder noch nicht den globalen Zusammenhang erfassen“, betont Ruth Marquardt. Aber: „Sie kennen Streit und Situationen, in denen sie sich mit ihren Freunden nicht vertragen wollten.“

Eltern sollten jüngeren Kindern vor allem helfen, „sich in andere Menschen hineinzuversetzen, die Verletzungen oder Angst des anderen zu erkennen und zu üben, liebevoll miteinander umzugehen“. Auch über eigene Verletzungen oder Enttäuschungen sollte man sprechen.

Zudem empfiehlt die Familienberaterin Kinderbücher mit Beispielen, die Kinder leicht verstehen können, etwa das Buch „Du hast angefangen - nein Du!“.

Ab dem Schulalter beginnen Kinder mit ihrem rationalen Verstand Zusammenhänge mehr und mehr in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Meist erleben Eltern dann, dass ihre Kinder sich eigene Gedanken machen oder die von Social Media nachplappern. „Hier fängt also das Alter an, in dem wir Menschen in unserer Entwicklung Fragen stellen und Dinge nicht mehr als gegeben hinnehmen“, erklärt Marquardt.

Und bei Teenagern? „Je älter die Kinder werden, desto mehr können sie Geschehnisse im Kontext verstehen - gerade jenseits oder in der Pubertät. Sie benötigen hier jedoch Begleitung“, betont Marquardt. Wichtig sei dann vor allem, dass Erwachsene sich selbst und die eigenen Meinungen hinterfragen und Medienkompetenz vermitteln. „Wer erzählt mir was warum? Woher weiß ich, dass das, was mir jemand erzählt, auch wirklich wahr ist?“, seien klassische Fragen, die man vermitteln sollte. Es sei „ein streitbares Alter - aber es ist gut, sich dem zu stellen.“

