Gegen 20.25 Uhr ereignet sich die Tragödie auf Höhe der Ortschaft Battenberg/ Eder. Die beiden Personen, deren Alter und Geschlecht zunächst unbekannt sind, sterben noch am Unfallort. Vier Beamte der Polizeistation in Frankenberg sind vor Ort im Einsatz, außerdem Rettungskräfte und ein Notfallseelsorger. Die Bundesstraße ist bis zur Beendigung der Unfallaufnahme in beiden Richtungen voll gesperrt. Dabei soll auch ein Gutachter unterstützen.

Lese-Tipp: Hätte man das das verhindern können? Nach dem Horror-Unfall auf der A2

„Er untersucht jetzt Details wie die Fahrt-Geschwindigkeit und die Verkehrssicherheit des Autos“, sagt Jörg Schott, Polizeihauptkommissar, auf RTL-Anfrage. Wie lange die Untersuchungen andauern, ist unklar. (jak)