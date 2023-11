Doch die Fälle häufen sich: Der Polizei sind aktuell drei weitere ähnliche Fälle in der Umgebung bekannt. Ein weiterer in Eckernförde, einer in Schinkel und einer in Holtsee. Heinrich zu RTL Nord: „In Schinkel soll es sich um einen weißen Kastenwagen handeln, an dem vorne ein Scheinwerfer kaputt ist.“ Auch von einem polnischen Kennzeichen sei in einem Fall die Rede gewesen. Unterschiedliche Hinweise, die es schwer machen herauszufinden, ob es sich um denselben oder verschiedene mutmaßliche Täter handelt. Auch die Anzahl der Männer, die im Auto gesessen haben sollen, seinen von Fall zu Fall unterschiedlich, so Heinrich. Ebenso die Uhrzeiten der Taten. Die Polizei ermittelt, achtet nun verstärkt auf verdächtige Fahrzeuge in dem Bereich. Und die Beamten bitten um Mithilfe. „Je mehr Hinweise wir haben, desto höher ist die Chance, dass wir jemanden ermitteln oder, dass jemand ausscheidet.“