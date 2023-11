Jana Ina (46) und Giovanni Zarrella (45) haben damals übrigens die riesige Hochzeitssause von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis moderiert. Kein Wunder, dass sich die beiden für so ein Event begeistern konnten, schließlich haben auch sie so einige wichtige Ereignisse ihres Lebens mit einem Millionen-Publikum geteilt. 2005 wurde ihre eigene Pärchen-Doku „Just married! - Frisch verheiratet!“ auf ProSieben ausgetrahlt. Drei Jahre später dann die nächste große Ankündigung: das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind! Mit „Jana Ina & Giovanni – Wir sind schwanger“ ging die nächste Doku der beiden an den Start. 2010 erschien unter dem Titel „Jana Ina & Giovanni – Pizza, Pasta & Amore“ ihre dritte Doku.

Seit 13 Jahren führen Jana Ina und Giovanni Zarrella nun eine skandalfreie Bilderbuch-Ehe. Nach Söhnchen Bruno erblickte 2013 noch ein weiteres Kind das Licht der Welt: eine Tochter, deren Name das Paar bis heute geheim hält. In einem rührenden Post zum Hochzeitstag im August dieses Jahres schrieb der Moderator und Sänger an seine geliebte Ehefrau: „Unsere Ehe ist heute volljährig. Seit 18 Jahren Mr. & Mrs. Zarrella. Das Leben ist schön - aber noch viel schöner an deiner Seite.“