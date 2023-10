Wie bitte? Verena Kerth und Marc Terenzi: „Unsere Beziehung ist perfekt“

„Unsere Beziehung ist für uns in allen Belangen perfekt, harmonisch und innig!“

So beschreibt Verena Kerth (42) ihre Liebe zu Sänger Marc Terenzi (45) jetzt in einem Interview mit "20 Minuten". Dabei hatten die beiden zuletzt vor allem mit zahlreichen Negativ-Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Eine Nacht musste Marc Terenzi sogar in der Ausnüchterungszelle verbringen.