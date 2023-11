Katholischer Priester entbindet Zwillinge vor seiner Kirche - und rettet einem der Babys sogar das Leben

Jesús Mariscal konnte zunächst nicht glauben, was sich im September vor der St. Paul Cathedral in Yakima (US-Bundesstaat Washington) abspielte. Doch als er das Blut an den Füßen der offensichtlich obdachlosen Frau sah, wusste er, dass die Zeit drängt. Seine Geschichte erzählte er der gemeinnützigen Organisation Catholic Extension. Demnach wählte er sofort den Notruf, stellte das Telefon in den Lautsprecher-Modus und befolgte die Anweisungen.

Er half der Frau zunächst, sich hinzulegen. Es dauerte nur wenige Sekunden bis sie einen Jungen auf die Welt brachte. Zurückgelehnt habe er sich dann erstmal, so erinnerte der Priester den Moment, den er als „surreal“ beschrieb. Doch plötzlich schrie die Frau: „Da kommt noch ein Baby!“

