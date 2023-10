Im August war dem Portal Rheinpfalz zufolge eine Frau mit Bisswunden an der Hand im Westpfalz-Klinikum behandelt worden. Etwa drei Wochen zuvor hatte ein Mann in der Kniekehle eine schwere Bisswunde erlitten. „Um die hatten sich ebenfalls Ärzte im Klinikum gekümmert. Die Fälle sind dokumentiert, ebenso ein dritter“, hieß es. Zumindest einer der Verletzten will in dem Angreifer einen Hecht erkannt haben.

„Der Hecht hatte sich in der Kniekehle verbissen, und der Schwimmer musste von Hand das Maul öffnen. Er erlitt Schnitt- und Bisswunden an Bein und Hand.“ Auf Fotos sahen die Wunden „gruselig“ aus. „Der Verletzte schwamm zum Zeitpunkt des Angriffs nicht im Schilf, sondern mitten im See und ist ein kräftiger Mann“, wurde ihr geschildert.

Zunächst habe sie gedacht, „dass ein solcher Fall nur alle 100 Jahre vorkommt“. Aber kurz darauf teilte ihr eine Frau mit, dass ihr im Krankenhaus nach Hechtbissen Wunden an der Hand genäht worden seien.

