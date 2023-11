Nach Angaben von Tierschützern werden in ganz Italien jedes Jahr etwa zehn Trüffelhunde getötet. Laut örtlichen Jagdverbänden könnte die Zahl höher sein, da viele Todesfälle nicht gemeldet werden.

„Ein Hund krampft und erbricht auf einem Parkplatz in einer Seitenstraße mitten in Molise“, sagt Simon Martin, Professor für moderne italienische Geschichte und lizenzierter Trüffeljäger dem US-Sender CNN. „Das ist der Preis für den weißen Trüffel, den ein paar hochnäsige Kellner in Tokio, New York oder London auf Ihren Tellern servieren.“ Die Trüffelpreise seien in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Wegen des Klimawandels, aber eben auch weil sich die Trüffeljäger, mittlerweile untereinander bekriegen würden.

