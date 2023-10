An der Grenze zum Gaza-Streifen versammelt Israel aktuell Panzer und Soldaten: Anzeichen dafür, dass das israelische Militär nach dem brutalen Terrorangriff der Hamas einen Bodenangriff im Gaza-Streifen plant. Am Mittwoch (11. Oktober) besuchte Verteidigungsminister Joav Galant Soldaten an der Grenze, sprach davon, dass sich die Realität im von der Hamas kontrollierten Gaza „um 180 Grad wenden“ werde. Noch aber hält das Militär seine Truppen zurück: Die Lage in Gaza ist unüberschaubar. Eine der tödlichen Gefahren für die Angriffstruppen lauert in der Tiefe.

