Wie aber ist die Begegnung der Touristin zu werten? Wie wahrscheinlich ist es, dass Nick Frischke in Plettenberg Bay, etwa 400 Kilometer von Kapstadt entfernt, gesehen wurde? Fragen, die RTL auch der zuständigen Staatsanwaltschaft in Südafrika gestellt hat. „Was die Sichtungen von Nick Frischke angeht, so hat die Polizei mitgeteilt, dass ihr in den letzten Monaten eine Reihe solcher Hinweise gemeldet wurden. Sie sind diesen nachgegangen, ohne dass sie zu einem positiven Ergebnis geführt haben“, teilt Eric Ntabazalila, Sprecher der Nationalen Staatsanwaltschaft (NPA) dazu mit. Die Ermittlungen zum Mordvorwurf dauern an. In zahlreichen Medienberichten hieß es, es habe möglicherweise auch einen Messerangriff gegeben. Jedoch gäbe es bislang keine unabhängigen Beweise dafür, dass Nick Frischke mit einem Messer angegriffen wurde, teilt Eric Ntabazalila weiter mit.

Eines ist jedenfalls sicher: Die Leiche des Deutschen wurde bislang nicht gefunden. Unklar ist auch, ob und wie schwer Nick Frischke verletzt wurde. Bei lebensbedrohlichen Verletzungen wäre er möglicherweise jemandem aufgefallen oder ins Krankenhaus gebracht worden. Und: Sollte er überlebt haben – wieso hat er nicht versucht, seine Familie zu kontaktieren?

Die Aussage der Touristin sollte also mit Skepsis betrachtet werden. Hinweise zu möglichen Sichtungen von vermissten Personen gibt es immer wieder, nicht nur im Fall von Nick Frischke. Häufig kommt es dabei zu Verwechslungen – möglich, dass das auch in diesem Fall passiert ist. Ob das Gericht den Fall tatsächlich aufklären und die Wahrheit herausfinden wird, bleibt zu hoffen – vor allem für Nicks Familie. (ibü)