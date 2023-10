Am 3. August 2022 fliegt Chemielaborant-Azubi Oliver Heise nach Gran Canaria. Dort kommt er zwar an, doch am nächsten Tag verschwindet der 23-Jährige. Der Mann aus dem Landkreis Diepholz postet nichts mehr in den sozialen Medien, seine Familie kann ihn nicht mehr kontaktieren.

Die letzte Nachricht verschickt Oliver Heise am 4. August gegen 16 Uhr an einen Freund. Nach Polizeierkenntnissen ist der Rucksack-Tourist am selben Tag mit der Fähre von Gran Canaria nach Teneriffa gereist und hat ein Naturreservat nahe der Ortschaft Lomo Pelado besucht. Von dort stammt auch das letzte Foto von Oliver Heise. Am 8. August meldet seine Mutter den Azubi als vermisst.

