Vermisste Scarlett Salice (26): Eltern leben seit drei Jahren in „Angst, Sorge, Ungewissheit"

Das ist passiert: Am 10. September 2020 bricht Scarlett Salice von Todtmoos (Baden-Württemberg) zur letzten Etappe auf ihrer Schwarzwaldtour auf, die über den Schluchtensteig führt. Auf einer Überwachungskamera eines Supermarkts ist die damals 26-Jährige noch am Morgen ihres Verschwindens zu sehen. Ihr Handy wird zuletzt an diesem Tag beim Kurpark in Todtmoos geortet. Dann verliert sich ihre Spur. Seither wurde immer wieder mit Suchtrupps, Hunden, Drohnen nach Scarlett gesucht – auch dutzende Freiwillige Helfer beteiligten sich an der Suche, die bislang ergebnislos verlief.

In der Facebook-Gruppe „Bitte findet Scarlett“ richtet sich Scarletts Vater am 6. September, anlässlich des Jahrestags ihres Verschwindens, an die Öffentlichkeit. Er spricht über die quälende Ungewissheit, was mit seiner Tochter passiert ist. „Man gewöhnt sich nicht an diesen Zustand und man will sich auch nicht daran gewöhnen. Nach wie vor wird alles unternommen, sie zu finden und eine Spur zu finden, was geschehen ist an diesem 10. September“, sagt er und bedankt sich bei allen Beteiligten, die weiterhin nach Scarlett suchen. Auch er kämpfe weiterhin darum, das Schicksal seiner Tochter zu klären. „Es ist nicht der Normalfall, dass man sein Kind auf so eine Weise zu verlieren droht und nicht weiß, was passiert ist. Und ich hoffe auch, dass ihr alle weiterhin am Ball bleibt und nichts unversucht lasst, dass das Ganze ein gutes Ende nimmt“, sagt er mit brüchiger Stimme.