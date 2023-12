Ein Nachbar hörte Brittanys Schreie und rief die Polizei – doch da war es schon zu spät für die Mutter aus Iowa in den USA. Als ein Beamter am Tatort in der Stadt Fort Doge eintraf, war die Frau offenbar schon schwer verletzt worden. Der Polizist versuchte offenbar noch, die Hunde zu verscheuchen – doch schließlich war er gezwungen, die aggressiven Tiere zu erschießen, berichtet die Dailymail.

Brittany S. wurde in ein Krankenhaus eingeliefert – erlitt neben ihren anderen Verletzungen ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Ärzte versuchten, ihren Körper durch mehrere Operationen wiederherzustellen, doch vergeblich. „Ihr wurden beide Beine bis zu den Knien und Teile ihrer Hände amputiert, sie wird eine Operation zur Gesichtsrekonstruktion benötigen“, teilt dazu ihre Tante auf Gofundme mit.