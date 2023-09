In Deutschland unbezahlbar? Dann ab nach Polen!

Nachdem seit knapp einem Jahr die neue Gebührenordnung für Tierärzte in Deutschland gilt, ist der Besuch beim Tierarzt für viele zur Belastungsprobe geworden. Deshalb zieht es immer mehr Besitzer von Hund, Katze und Co. dorthin, wo es noch erschwinglich ist: nach Polen! Was eine polnische Tierärztin dazu sagt und wie viel eine Tier-Krankenversicherung eigentlich bringt, sehen Sie im Video.