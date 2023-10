Gegen 11.40 Uhr geht ein Notruf im Büro des Sheriffs von Will County ein, es habe eine Messerstecherei in der Nähe des Blocks 16200 am Lincoln Highway gegeben. Zu diesem Zeitpunkt können die Beamten nicht wissen, dass es sich hierbei um keinen der üblichen Einsätze handelt – sondern um ein Hassverbrechen bei dem ein kleiner Junge sein Leben lässt.

Als die Polizei eintrifft, findet sie Joseph C. auf der Einfahrt des Hauses sitzend vor, mit einer Platzwunde am Kopf. Im Haus entdecken sie Hanaan und den kleinen Wadea schwer verletzt in einem Schlafzimmer – übersäht mit Stichwunden. Rettungskräfte bringen beide in ein Krankenhaus, doch für den Sechsjährigen kommt jede Hilfe zu spät. Er stirbt wenig später an seinen Verletzungen, mutmaßlich erstochen von C.! Die Tat wirft Fragen nach dem Warum auf: Was kann den Hass des Mannes auf einen sechsjährigen Jungen ziehen? Die Ermittler haben bereits ein Motiv für die Schock-Tat ausgemacht.