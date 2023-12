„Schuld“ ist Pastorin Angelika Gogolin. Ihr Agentur St. Moment als Teil der evangelischen Kirche in Hamburg bietet im Internet unter anderem Trauungen auf dem Volksfest an. So wird auch Carina darauf aufmerksam. „Im Prinzip wusste ich, dass das zu uns passt“, erzählt sie im RTL-Interview. Zwar seien sie vielleicht nicht die größten Kirmes-Fans, aber es sei schon alles etwas „anders“ und nicht so konservativ, meint Timo.

Eine lange Bedenkzeit braucht das (schon einmal verheiratete) Paar dann auch nicht – nur fünf Tage später zwängen sich Carina und Timo zusammen mit ihrer Tochter, der Pastorin und unserem Kameramann in die Riesenrad-Gondel. Als sich das Fahrgeschäft in Bewegung setzt, beginnt auch die ganz offizielle Trauungszeremonie.