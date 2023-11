Jäger macht Antrag vor totem Tier - wer könnte da schon Nein sagen?

„Es war perfekt, aber ich hatte es nicht erwartet“, sagt die 28-Jährige der Zeitung. Sie und der vier Jahre ältere Bures sind seit drei Jahren ein Paar. Ihre gemeinsame Leidenschaft: die Jagd. Das sei ihnen in die Wiege gelegt worden. In beiden Familien gehöre das Töten von Tieren seit Generationen dazu, so der Bericht weiter.

Camenzind und Bures entdecken den großen Hirsch auf einer Wildkamera und verfolgen ihn, so die Zeitung. Als sie ihn entdecken, überlässt er ihr den tödlichen Schuss, so die Zeitung. Für die Frau offensichtlich ein Beweis wahrer Liebe. „Alle haben gesagt, sie würde ihn heiraten, wenn er sie einen so großen Hirsch schießen ließe“, verrät Camenzind dem Blatt.