Doch so wenig ich persönlich dem Pfau abgewinnen kann, so sehr feiere ich das dicke Ei, das er gelegt hat. Darin versteckte sich Heidis Mann Tom Kaulitz (34). Und bewies auch 2023 erneut: Für seine Frau macht sich der Tokio-Hotel-Gitarrist Jahr für Jahr zum Vollhorst und nimmt sogar die Unannehmlichkeiten seines Kostüms mit Gelassenheit hin. Oder haben Sie sich nicht auch gefragt, wie Tom in seiner Eierschale überhaupt sitzen konnte? Vom Toilettengang ganz zu schweigen.

Schon in den Jahren zuvor hat der sonst so coole Tom mein Halloween-Herz erobert. 2022 war er der Angler zu Heidis Riesen-Wurm. 2019 spielte er einen verunglückten Astronauten, während sie ein gruseliges Alien verkörperte. 2018 war er der Shrek zu Heidis Fiona. Coolness-Faktor? Gleich null. Aber der Mann im Ei hat offenbar genug Eier, um da einfach drüber zu stehen. Hauptsache, Heidi ist an Halloween happy.

Lese-Tipp: Schaurig-schöner Rückblick: Das waren Heidis spektakulärsten Halloween-Kostüme

Wer sich jetzt vom Christkind noch schnell so einen coolen Sparringspartner fürs nächste Halloween wünschen will, kann dann schon mal seinen Wunschzettel schreiben. Ich wünsche mir von Heidi für 2024 wieder ein richtig cooles Kostüm, bei dem sich die VIP-Redakteurin morgens vor Schreck an ihrem Kaffee verschluckt und ganz große Augen macht. Mindestens so groß wie Pfauenaugen.