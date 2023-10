Jedes Jahr lädt Heidi Klum zu ihrer riesen Halloween-Sause ein und beeindruckt in den vergangenen Jahren mit kreativen und aufwendigen Kostümen. Der Look von 2022 wird dabei wohl besonders in Erinnerung bleiben. Denn sie erschien – kein Witz – als Wurm auf dem roten Teppich.

Video-Tipp: Wegen Halloween-Kostüm: Heidi Klum muss Interviews im Liegen geben

Das XXL-Kostüm hatte allerdings seine Tücken. Denn so wirklich fortbewegen konnte sie sich damit nicht. Daher robbte die 50-Jährige sogar über den roten Teppich – das bescherte ihr zahlreiche Memes und einen entsprechenden Instagram-Filter! Am Ende ließ Heidi den Wurm Wurm sein und schlüpfte in einen sexy Bodysuit. Denn so ist es ja auch viiieel bequemer!