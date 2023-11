Riesen-Schock für alle Beteiligten!

Am Mittwochmorgen (1. November) fährt ein kleines Mädchen auf einem Tretroller eine Straße in Bremen entlang. Plötzlich fällt ein Rottweiler die Sechsjährige an und beißt es mehrfach - auch in den Kopf.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!