Hannah ist 22 Jahre jung, aber sie sagt: Sex - nein, danke!

Der eigentliche Auslöser für ihre sexuelle Abstinenz war eine schwierige Trennung. Hannah erzählt, dass sie danach „herumvögeln wollte, um die Macht und die Kontrolle über ihre Sexualität zurückzugewinnen“ – aber stattdessen fand sie die gelegentlichen Kontakte „schädlich“. Während des Corona-Lockdowns 2020 zieht sie wieder bei ihrer Mutter ein. Und beschließt: Ich werde diese Zeit nutzen, um an meiner Selbstliebe zu arbeiten. Das war der Beginn ihres Weges in die sexuelle Enthaltsamkeit.

„Mir wurde klar, dass es an der Zeit war, zu lernen, mir selbst die Liebe zu geben, die ich so verzweifelt von anderen suchte“, sagt sie. „Als ich lernte, mich selbst zu lieben, erlebte ich ein Aufblühen in jeder Hinsicht. Und ich wusste, dass ich es verdiene, für alles geliebt zu werden, was ich bin, nicht nur für meinen Körper oder für das, was ich sexuell zu bieten habe.“

