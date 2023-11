Mehrere Personen werden verletzt. Der Auslöser: Offenbar ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt. Der Tatverdächtige greift die Kassiererin an als sie ihn anspricht und flüchtet, heißt es von der Polizei Köln. Die Polizei fahndet, überprüft den Mann in der Fußgängerzone. Der 30-Jährige greift einen Polizisten mit einem Messer an, verletzt ihn im Gesicht. Ein Pressesprecher der Polizei Köln zu RTL: „In der Folge haben die Einsatzkräfte mehrfach auf ihn geschossen. Er ist getroffen worden, befindet sich derzeit im Krankenhaus. Sein Zustand ist kritisch.“ Der 30-Jährige wird sogar mehrfach getroffen, geht zu Boden und wird jetzt intensivmedizinisch behandelt. Und auch ein 43-jähriger Passant wird von einer Kugel in den Oberschenkel getroffen. Der Pressesprecher zu RTL: „Auch er ist im Krankenhaus. Und der Kollege befindet sich auch noch im Krankenhaus.“

Lest auch: Oldenburg – Autofahrer flieht vor Polizei, Beifahrer stirbt