Martin Daldrup harrte rund 20 Stunden in seiner roten, aufblasbaren Rettungsinsel aus, bis er auf hoher See gerettet wurde.

Eigentlich, erzählt Daldrup, hatte es eine der üblichen Atlantiküberquerungen werden sollen. Diese Etappe sollte ihn von der Inselgruppe Fernando de Noronha (Brasilien) nach Kapstadt in Südafrika führen. Der 59-Jährige aus Haltern am See (NRW) hat solche Reisen mit seinem Schiff, der „M Jambo“, schon mehrfach unternommen – allein und bislang ohne nennenswerte Zwischenfälle. Über 40.000 Seemeilen habe er bereits im Laufe der Jahre zurückgelegt. Doch am vergangenen Donnerstag (5. Oktober) wird Daldrup zum Schiffbrüchigen.

Lese-Tipp: Drama auf hoher See! Deutscher Segler kentert im Atlantik

Was ist passiert? Der Segler hört plötzlich einen Knall, danach sei die Wirkung des Schiffsruders zum Steuern weg gewesen. Daldrup hört einen Alarm seiner Navigier-Instrumente, doch sie geben keine Informationen, ob und wo es ein Problem an der „M Jambo“ gibt. Daldrup will der Ursache des Knalls am Ruder anschließend selbst auf den Grund gehen, verschafft sich Zugang über eine Kabine im hinteren Teil des Schiffsrumpfes zur Ruderanlage. Auf See dient die Kabine als Lager für Ausrüstung, die der 59-Jährige beginnt, auszuräumen. Sekunden später dreht er sich um, blickt in den Hauptraum unter Deck, dann folgt der Schock: Wassereinbruch!