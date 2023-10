Rettung in größter Not – mitten auf dem offenen Meer!

Der erfahrene Segler Martin Daldrup will von New York nach Kapstadt segeln – doch mitten im Südatlantik gerät er offenbar in Seenot. In seiner brenzligen Lage kann der Seegler aus Haltern (Kreis Recklinghausen) sich schließlich auf eine Rettungsinsel flüchten und wartet dort auf Hilfe.