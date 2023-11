Merz will außerdem an das Arbeitsschutzgesetz ran, um den Firmen mehr Flexibilität zu geben: „Warum ändern wir nicht endlich das Arbeitszeitgesetz und räumen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihren Betrieben ein, bis zu 40 Stunden in der Woche arbeiten zu dürfen, ohne dass das heruntergebrochen werden muss auf maximal acht Stunden am Tag. Das ist längst überfällig“, fordert er. Es gebe genügend Arbeitnehmer, die „gerne mal zehn oder zwölf Stunden arbeiten und dafür vielleicht den Montag oder den Freitag freihaben.“

Der Gesetzgeber müsse nicht regeln, dass maximal acht Stunden am Tag gearbeitet werden dürfe. „Maximal 40 Stunden im Arbeitszeitgesetz geregelt pro Woche wäre genug, würde viel Flexibilität in den Unternehmen auslösen.“

Lese-Tipp: Acht-Stunden-Tag und 30 Tage Urlaub im Jahr: Bei dem Ausblick fließen bei der Generation Z die Tränen