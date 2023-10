Wenn Eltern dann zum Fiebermittel greifen, erlebe es Dr. Klün häufig, dass Eltern nicht die volle Dosis verabreichen, die für das Alter, die Größe und das Gewicht des Kindes angemessen wären, erzählt sie. Doch: Damit tut man weder seinem Kind noch den behandelnden Ärzten einen Gefallen.

Warum das so ist?

Erstens: „Die Dosis wird in den Studien so angepasst, dass eine Schmerzreduktion passiert.“ Weniger wird beim Kind also aller Wahrscheinlichkeit nach keine Wirkung zeigen – es leidet weiterhin unter Schmerzen. Außerdem erklärt die Expertin: „Ibuprofen und Paracetamol sind nebenwirkungsarm, wenn man sie gelegentlich mal gibt.“

Lese-Tipp: Fieber senken: Diese Hausmittel helfen bei leicht erhöhter Temperatur

Zweitens: Mit der richtigen Dosierung helfen Eltern auch den Kinderärzten. Denn: „Wir haben dann viel mehr Informationen, wenn wir wissen, die angegebene Dosis wirkt nicht.“ Heißt im Umkehrschluss: Ärzte können die Gesamtsituation besser einschätzen.