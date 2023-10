Familienministerin fordert: Männer sollten selbstverständlich die Hälfte der Hausarbeit machen!

Nach dem Job die Kinder von der Schule oder Kita abholen, dann noch kurz einkaufen, zuhause kochen und nach dem Essen gleich noch die Wohnung putzen. Für viele Frauen sieht so oder so ähnlich der Alltag aus. Und wo bleibt bei dieser Rechnung der Mann? Der hat mit Familien- oder Hausarbeit in vielen Partnerschaften wenig zu tun…

Schluss damit – sagt unsere neue Familienministerin Anne Spiegel von den Grünen! Eine moderne Partnerschaft sieht für sie heute schon längst nicht mehr so aus. Sie sagt bei einer gleichberechtigten und zukunftsorientierten Partnerschaft sei es selbstverständlich, „dass Männer die Hälfte der Familien- und Hausarbeit machen.“ Na wenn das schon unsere Familienministerin sagt, dann will das schon was heißen! Und was meinen Sie?

Lese-Tipp: Verkürzte Quarantäne? In diesen Bundesländern gelten die neuen Regeln!