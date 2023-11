Fall Leon (†6): Neue Gutachten sollen inhaftierten Vater entlasten

Die Staatsanwaltschaft wirft A. vor, er habe sich bereits Wochen zuvor auf die Tat vorbereitet und Begriffe wie „Ohnmacht“ gegoogelt. Das glaubt der Anwalt des Tatverdächtigen widerlegen zu können. „Diese Recherche im Internet hat nicht die Ohnmacht betroffen, die man ihm vorgeworfen hat“, sagt er. Der Begriff sei in einem ganz anderen Zusammenhang eingegeben worden. „Es passt zeitlich nicht zusammen“, so Heisse. Und es sei A.‘s Tochter gewesen, die danach gesucht habe.

Zudem hofft er, die Vorwürfe der Anklage in einem weiteren Punkt mit einem Gutachten entkräften zu können. „Dabei geht es darum, ob der Vater sich die Verletzung selbst zugeführt haben soll. Wir wollen zeigen, dass es ein Dritter war“, so Heisse. „Das kann man im Hinterkopf-Bereich durch Biomechanik zeigen und dies soll das Gutachten klären.“ Es solle in Kürze vorliegen.

„Wir würden so schnell wie möglich die neuen Informationen bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck einreichen wollen.“ Zudem wolle er in einer Pressekonferenz mit zwei Anwälten die Öffentlichkeit informieren, so der Anwalt.