Ist der grausame Kampf nun endgültig verloren?

Erst vor wenigen Wochen hatte der Oberste Gerichtshof in Großbritannien entschieden, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen bei der acht Monate alten Indi abgestellt werden. Die Hoffnung von ihren Eltern lag deshalb auf einer Verlegung in ein Krankenhaus in Rom. Doch auch das hat der Richter nun abgelehnt.

