Jetzt heißt es wieder warten! Denn: Der Kampf um die todkranke Indi Gregory geht in die nächste Runde. Noch geben ihre Eltern die Hoffnung nicht auf: Weil sie in Berufung gegangen sind, ist jetzt ein Anhörungstermin in Gericht angesetzt worden. Ob die Maschinen, die das kleine Mädchen am Leben erhalten, doch nicht abgestellt werden?