Er forderte Nacktfotos und Videos von Kindern: 23-Jähriger gibt sich als Mädchen aus

„Im Verlauf des Kontakts übersandte der Angeklagte den Mädchen zunächst Nacktfotos von der angeblichen Zoey. Sodann forderte er die Mädchen auf, ihm entsprechende Bild und Videodateien zu übersenden. Diese sollten auch zeigen, wie die Mädchen sexuelle Handlungen an sich selbst vornehmen“, berichte Staatsanwältin Mia-Christine Sperling-Karstens im Gespräch mit RTL. So soll der Angeklagte insgesamt 193 Nacktfotos und Videos erlangt haben. Bei einer Durchsuchung letzten März in seiner Wohnung in Hamburg-Wandsbek soll der Angeklagte noch weitere Dateien mit circa 4800 kinderpornografischen Inhalten aufbewahrt haben. Mittlerweile ist er in Haft.