Endlich: Südkorea verbietet Verzehr von Hundefleisch!

Bisher ist der Verzehr von Hundefleisch nicht gesetzlich geregelt. Allerdings werden in Südkorea seit Jahrhunderten Hunde gegessen. In jüngerer Vergangenheit geriet diese Sitte auch im eigenen Land immer stärker in Kritik. Besonders bei jungen Menschen stößt sie zunehmend auf Ablehnung. Ein Grund dafür dürfte sein, dass Hunde als Haustier zunehmend beliebter werden.

Zudem wurden die Forderungen von Tierschützern lauter, der Praxis ein Ende zu bereiten und den Hundefleisch-Verzehr zu verbieten. Deswegen soll jetzt ein Sondergesetz erlassen werden. Die Zustimmung des Parlaments gilt als sicher. Dass das Verbot nicht sofort umgesetzt wird, soll die Hundefleischindustrie entlasten und ihr einen Übergang in andere Geschäftsfelder ermöglichen.