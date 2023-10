Elfjähriger schießt auf Teenager (13): Zwei Verletzte nach Streit auf Footballplatz

Die Aufnahmen zeigen, wie der Elfjährige zum Auto seiner Mutter geht und eine Pistole holt. Mit der Waffe schießt er auf die beiden Teenager. Einen trifft er am Arm, den anderen verletzt die Kugel am Oberkörper, wo das Projektil steckenbleibt. Die Jungen kommen ins Krankenhaus, beide sind nicht in Lebensgefahr, berichten US-Medien.

Lesen Sie auch: Opa schießt Enkel (12) bei Hochzeitsfeier an

Alpokas Polizei-Chef Mike McKinley sagte: „Wir müssen als Gesellschaft darüber nachdenken.“ Man sehe ständig, dass Kinder und Jugendliche Waffengewalt anwendeten. „Es ist eine Schande“, so der Polizist. Niemand wolle Elfjährige verhaften.