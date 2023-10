Opa schießt Enkel (12) bei Hochzeitsfeier an - Feier wird fortgesetzt

Dass es überhaupt dazu kommen konnte, erklärt er damit, dass er sich den Revolver ausgeliehen und vorher nicht mit ihm geschossen habe. Außerdem habe er eine selbstgebaute Platzpatrone verwendet, so Gardner laut der Zeitung. Die Waffe sei Teil der Zeremonie gewesen, der Schuss habe die Braut rufen sollen.

Michael Gardner hält seine Traurede wie geplant. Sein Enkel wird in das mehr als 100 Kilometer Kinderkrankenhaus in der Stadt Omaha gebracht. Er ist nicht in Lebensgefahr. Gardner stellt sich nach dem Wochenende den Behörden. Ihn erwartet eine Anklage, weil er fahrlässig eine Schusswaffe abgefeuert und einen Menschen verletzt hat.