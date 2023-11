„Wenn sich jetzt schon alle über den Thomas Tuchel aufregen, dann muss ich da mal was zu sagen. Ich habe ihn mal über Tage auf einer Insel kennengelernt, jeden Tag gesehen. Das ist so ein mega Typ: bodenständig, nett zu allen, man kommt super mit dem klar. Dass dem irgendwann mal die Hutschnur platzt, das ist doch ganz klar“, betont der Pop-Titan in einem Instagram-Video.

Die ständige Kritik würde auch an Tuchel nicht spurlos vorübergehen. „Mensch, das müsst ihr doch mal verstehen. Jeder weiß das besser, jeder will ihm irgendeinen Ratschlag geben. Da dreht man doch durch“, zeigt Bohlen Verständnis. Ihm selbst sei es auch oftmals so gegangen. „Da stehen Leute von mir, die haben noch nie einen Hit gehabt und wollen mir erzählen, wie das geht. Und genauso ist es das bei ihm auch: Der blickt durch, das ist ein Gigant, der ist mega der Typ.“