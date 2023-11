Kane wohnt mit seiner Familie seit seiner Ankunft wohl im luxuriösen Vier Jahreszeiten Kempinski, einem der teuersten Hotels Münchens, berichtet The Sun. Die Zimmer in München sind im „Glanz der Ära Maximilians II, den Wittelsbachern und dem Flair der Maximilianstraße inspiriert“, schreibt die Hotelkette auf ihrer Website. Carrara-Marmor, Designermöbel und Seidenvorhänge schmücken die Suiten, heißt es. Man kann sich also gut vorstellen, wie schick das Luxus-Leben im Hotel sein muss.

