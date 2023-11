UN-FASS-BAR! Drittligist Saarbrücken wirft einfallslose Bayern aus dem DFB-Pokal

Der Wahnsinn von Saarbrücken ist Wirklichkeit!

Mit 2:1 schlägt Drittligist 1. FC Saarbrücken den glorreichen FC Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Und das verdient! Gegen schwerfällige Bayern waren die Saarbrücker über weite Strecken ebenbürtig. Das Siegtor fiel in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Der K.o. für Tuchel und Co., die sich einen Titel schon mal von der Backe putzen können.

