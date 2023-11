Neben den zwei Herren ist auch die 27-jährige Palina Glebova dabei. Sie macht ihren männlichen Kollegen direkt vor, wie es geht. Mit den Füßen wirft sie 8 Pfeile auf eine Dartscheibe – damit ist ihr Weltrekord geglückt!

Doch bei den Männern läuft es nicht ganz so gut. Joe Alexander schafft heute keinen einzigen Rekord. Sein zweiter Versuch endet sogar blutig: Der König der Reflexe wollte mit verbundenen Augen eine Ananas in die Luft werfen und dann mit einem Samuraischwert teilen. Enttäuscht von den missglückten Versuchen sei er aber nicht, meint Alexander. Stattdessen sei es wichtig, alles zu geben und dran zu bleiben.

Der stolze Sieger des Tages ist Muhamed Kahrimanovic, der zwei neue Rekorde aufgestellt hat. Viel Zeit zum Feiern bleibt ihm aber nicht, schon am Samstag geht es für den 65-Jährigen weiter nach Spanien. In Madrid steht er im Halbfinale der Casting-Show Got Talent.