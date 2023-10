Auf einmal spricht Ricarda Louk in dem RTL-Interview von ihrer Tochter Shani in der Vergangenheit. Sie sagt nicht: Shani ist, sondern Shani war...: „Sie war immer sehr lebensfroh und friedlich und mag Musik und Tanzen.“ Dabei hat Ricarda Louk Anhaltspunkte dafür, dass Shani doch noch leben könnte – und von Israel nach Gaza verschleppt worden ist. Bei Steffen Hallaschka in der RTL-Sendung stern tv sagt sie: „Wir wissen von einer Kontaktperson, dass sie in einem Krankenhaus ist. Dass sie schwer verletzt ist am Kopf in einer kritischen Situation. Das ist aber auch alles. Seitdem haben wir nichts mehr gehört.“

Ricarda Louk und Shanis Freunde klammern sich daran, dass die 22-Jährige in der Klinik ist. Unabhängig bestätigen lässt sich nicht. „Ich hoffe manchmal, dass es besser ist, dass Shani nicht bei Bewusstsein ist. Und wenn wir sie zurückkriegen, dann wacht sie auf und wird sich nicht an viel erinnern“, hofft die Mutter.

Von der Bundesregierung habe sie noch nicht ausreichend Hilfe erhalten, Shani zu finden, kritisiert Ricarda Louk: „Jede Hilfe aus Deutschland ist erwünscht, Shani als deutsche Bürgerin wieder gesund zurückzubekommen.“

Lesen Sie auch: Carolin (22) aus Berlin bei Hamas-Attacke getötet – Schwester: „Wir sind am Boden zerstört“