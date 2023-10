Diagnose Kinderdemenz! Wie Sarah (16) ihr Leben mit der seltenen Krankheit meistert

Kinderdemenz, auch neuronale Ceroid-Lipofuszinose (NCL) genannt, ist eine seltene Erkrankung. Bisher sind nur 700 Fälle in Deutschland bekannt. In Hamburg am Kinder-UKE gibt es aber eine spezielle NCL-Sprechstunde, denn die Krankheit hat ihre Tücken:

„Es ist so schwer, NCL-Krankheiten zu erkennen, weil die Kinder initial vollkommen gesund sind. Die kommen gesund zur Welt, sie entwickeln sich ganz normal und man kann nicht ahnen, dass sie die Krankheit in sich tragen. Und dann ist eben der Beginn schleichend und man muss eben rechtzeitig dran denken, dass es so etwas sein kann“, so Dr. Angela Schulze, Leiterin der NCL-Sprechstunde UKE in Hamburg. Bisher gibt es keine Heilmethode. Die meisten betroffenen Kinder werden zwischen 20 und 30 Jahre alt.

Familie Marquard will Tag für Tag gemeinsam mit ihrer Tochter leben – mit einem Lächeln und ohne Angst vor der Zukunft.

