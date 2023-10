Demenz ist der Oberbegriff für sämtliche Krankheitsbilder, die sich durch einen Verlust der kognitiven Fähigkeiten wie Denken, Erinnern und Orientierung auszeichnen. Menschen, die an Demenz leiden, sind im fortgeschrittenen Krankheitsstadium nicht mehr dazu in der Lage, ihr Leben eigenständig und selbstbestimmt zu führen.

In Deutschland leiden etwa 1,6 Millionen Menschen an einer Demenz. Die Tendenz ist steigend, da das Risiko für eine Demenzerkrankung mit dem Alter steigt und die Deutschen immer älter werden. Jährlich tritt bei 2 Prozent der Deutschen ab 65 Jahren eine Neuerkrankung auf. In der Altersklasse ab 90 Jahren sind es sogar 12 Prozent. Zwei Drittel der Erkrankten sind Frauen. Glaubt man Experten-Prognosen, so sind im Jahr 2050 etwa 2,4 bis 2,8 Millionen Menschen in Deutschland von einer Demenzerkrankung betroffen. Zu diesem Zuwachs wird den Prognosen zufolge kommen, weil aufgrund des demografischen Wandels mehr Neuerkrankungen auftreten als dass bereits Erkrankte versterben.