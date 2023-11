„Durch den gezündeten Böller wurden mehrere Personen offenbar durch ein Knalltrauma verletzt“, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Nach dem 1:1 am Samstagabend sagte TSG-Sportchef Alexander Rosen, der Vorfall sei „ein nicht zu fassender Unsinn“. Auch FCA-Geschäftsführer Michael Ströll sagte, ein Täter sei sogar auf den Videobildern sichtbar.

Wegen der Explosion wurde das Spiel in der 57. Minute für rund fünf Minuten unterbrochen. „Hervorragend, wie der Schiedsrichter reagiert hat. Besonnen und unaufgeregt“, sagte Rosen. Auch Ströll verteilte Komplimente, sowohl an den Schiedsrichter Felix Brych als auch an Rosen, der direkt nach dem Vorfall zum Hoffenheimer Fan-Block gegangen war.