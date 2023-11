Was für ein BAHNsinn!

Am Bahnhof in Buchen im Odenwald ist eine neue Treppe gebaut worden. Die soll unter anderem dafür sorgen, dass zwei Stadtteile miteinander verbunden werden und Bahn-Passagiere sicher auf die andere Seite gelangen können. Das Problem: Der Bau der Treppe wurde nur für Reisende genehmigt, die aus Zügen ein- und aussteigen, für „normale“ Fußgänger ist die Nutzung verboten – es droht sogar ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro, wenn man als Nicht-Bahnfahrer die gesperrte Treppe nutzt. Klingt kurios und nach deutscher Bürokratie, liegt aber an einem einfachen Grund. Welcher das ist, erfahren Sie im Video. (sli/vdü)

