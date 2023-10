Im Februar macht Sinan sich morgens auf den Weg zur Schule. Es steht eine Englischklausur an, für die er viel gelernt haben soll. Doch vor der Tür des Mehrfamilienhauses soll ihm plötzlich Guiseppe del B. mit einer Schusswaffe aufgelauert haben. Dann soll der Rentner Sinan mit mehreren Schüssen niedergestreckt haben – einer davon trifft den Schüler in den Kopf. Ein weiterer geht in die Hand des Jungen, als er diese schützend vors Gesicht zu halten versuchte. Der 16-Jährige stirbt einen Tag später im Krankenhaus an schweren Hirnverletzungen. Beim Versuch, sich mit seiner Pistole selbst zu töten, erlitt der Senior keine lebensgefährlichen Verletzungen. Der 82-Jährige besitzt die Waffe, weil er Sportschütze war.